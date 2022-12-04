В России выявили 6598 новых случаев коронавируса за сутки

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

В регионах России за прошедшие сутки выявили 6598 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили на портале «Стопкоронавирус.рф» в воскресенье, 4 декабря.

Так, за указанный период в стране зарегистрировали 55 летальных исходов, связанных с COVID-19. При этом 722 человека госпитализировали в медицинские учреждения с диагностированным коронавирусом.

После прохождения лечения под присмотром врачей за минувшие 24 часа полностью выздоровели 4589 пациентов, отмечается на портале.

Фото: стопкоронавирус.рф

До этого вирусолог Павел Волчков предупредил о коллективном снижении иммунитета. По его словам, важно сделать вакцину от гриппа и коронавируса. При первых признаках заражения нужно ограничить контакты, чтобы не заразить других людей или не подхватить еще одну инфекцию.

Иммунолог Владимир Болибок в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, в чем уникальность новой вакцины от коронавируса. По словам специалиста, новая вакцина от ковида не будет принципиально отличаться от «Спутника V». Однако из-за модификации состава она сможет эффективно защитить организм от заражения «дельтой» и «омикроном».