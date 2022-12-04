Сбой в движении трамваев двух маршрутов произошел на юге Москвы

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Россия, Москва, улица Новинки Карта всех событий

В столичном районе Нагатинский Затон произошел сбой в движении трамваев двух маршрутов. Об этом в воскресенье, 4 декабря, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— На улице Новинки (в районе остановки «Метро Коломенская») задерживаются трамваи № 47 и 49, — говорится в сообщении.

Пассажиров предупредили об изменении маршрутов и призвали внимательно следить за объявлениями водителей. Что стало причиной задержки, в департаменте не уточнили.

Позже в Telegram-канале ведомства сообщили, что движение трамваев на улице Новинки удалось восстановить.

Москвичам напомнили, что с 3 по 7 декабря участок «Октябрьская» — «Новые Черемушки» закроют в связи с прокладкой второго перегонного тоннеля будущей Троицкой ветки. Вдоль закрытого участка на время ограничений начнут ездить бесплатные автобусы КМ, а проезд на трамваях № 14 и 26 3–7 декабря станет бесплатным.

Для жителей столицы подготовили временную схему движения вдоль закрытых станций Калужско-Рижской линии.