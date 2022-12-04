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Взрыв прогремел в жилом доме в Турции

Евгений Белоусов
В мире
Взрыв прогремел в жилом доме в Турции
Фото: Unsplash

В жилом доме турецкого города Шанлыурфа прогремел взрыв. Об этом в воскресенье, 4 декабря, сообщает агентство Anadolu.

— После получения уведомления в район были направлены полиция, пожарная бригада, AFAD (спасатели — прим. «ВМ») и медицинские бригады, — говорится в сообщении.

По предварительным данным при взрыве пострадали четыре человека, которые вскоре были госпитализированы.

13 ноября в Стамбуле примерно в 16:20 произошел теракт. В этот момент на улице было людно, о чем говорит множество видеозаписей с места происшествия. В результате происшествия погибли шесть человек, еще 81 прохожий пострадал.

По некоторым данным, к взрыву причастна женщина, которая оставила пакет с бомбой на одной из самых популярных туристических улиц — Истикляль.

Подробнее о трагедии — в материале «Вечерней Москвы». Так, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что осуждает исполнителей теракта, и пообещал, что все причастные к нему будут «наказаны по заслугам».

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