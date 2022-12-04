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Путин на следующей неделе посетит Бишкек для участия в саммите ЕАЭС

Евгений Белоусов
В мире
Путин на следующей неделе посетит Бишкек для участия в саммите ЕАЭС
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин на следующей неделе посетит столицу Киргизии Бишкек для участия в саммите Евразийского союза и проведет совещание с членами Совета безопасности. Об этом в воскресенье 4 декабря, сообщил журналист программы «Москва. Кремль. Путин» Павел Зарубин.

Кроме того, у российского лидера запланированы совещание с членами Совбеза, а также поздравление Героев Отечества в Большом Кремлевском дворце. Путин также примет участие в церемонии награждения победителя конкурса «МыВместе», которая состоится в первый день форума волонтеров — 7 декабря, сообщил Зарубин в своем Telegram-канале.

Владимир Путин 2 декабря проводил встречу с инвалидами и представителями общественных организаций. Во время разговора российский лидер обсудил вопросы социализации людей с ограничениями по здоровью, инклюзивности в образовании и реабилитации.

До этого российский лидер провел переговоры по телефону с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Главы государств договорились продолжить переговоры по вопросам двустороннего сотрудничества.

В последний раз российский и белорусский президенты обсуждали вопросы взаимоотношений стран в формате телефонного разговора, который состоялся 9 ноября.

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