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Сборная Англии разгромила Сенегал и вышла в 1/4 финала чемпионата мира по футболу

Юлия Курганова
Спорт
Сборная Англии разгромила Сенегал и вышла в 1/4 финала чемпионата мира по футболу
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Команда Англии разгромила сборную Сенегала в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу в Катаре.

Встреча в воскресенье, 4 декабря, закончилась со счетом 3:0. Голы забили Джордан Хендерсон (39-я минута), Гарри Кейн (45+3) и Букайо Сака (57).

Отмечается, что Кейн забил свой 11-й мяч за английскую сборную на чемпионатах мира и Европы и побил рекорд Гари Линекера.

Команда Англии в 1/4 финала соревнований 10 декабря встретится с действующими чемпионами мира французами.

Игроки сборной Франции по футболу одержали победу над польской командой в 1/8 финала чемпионата мира в Катаре. Встреча завершилась в воскресенье, 4 декабря, на стадионе «Эль-Тумама» со счетом 3:1.

До этого сообщалось, что сборная Аргентины обыграла национальную команду Австралии и стала вторым четвертьфиналистом состязаний после сборной Нидерландов.

Накануне определились все участники плей-офф чемпионата мира 2022 года в Катаре. О том, как сыграют команды, кто является фаворитом и какая команда может стать новым чемпионом, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал шеф-редактор газеты «Футбольный курьер» Виктор Шпитальник.

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