Краснокнижная неясыть попыталась унести собаку москвички в Тимирязевском парке

Фото: Виктор Тяхт / Сайт Министерства экологии и природопользования Московской области

Россия, Москва, Северный административный округ, Тимирязевский район Карта всех событий

Собака одной из гуляющих в Тимирязевском парке чуть не стала жертвой голодной неясыти. Об этом сообщается на официальном сайте управы столичного района Коптево.

— Филька шел впереди где-то метрах в 20 от меня. Вдруг с дерева на него пикирует что-то очень большое и хищное. Неясыть. Я закричала, собака залаяла. После этого птица скользнула куда-то в ветви деревьев, — рассказала хозяйка собаки.

Отмечается, что длиннохвостая неясыть занесена в Красную книгу Москвы под первой категорией редкости. Встретить ее можно в хвойных и смешанных лесах. При благоприятных кормовых условиях птица живет оседло на постоянном участке, но в голодные зимы кочует и может появляться в городской черте.

Обычно неясыти охотятся на полевок, лесных мышей и белок, также они могут ловить ворон и голубей.

Рядом с Московским театром Табакова на Сухаревской площади и Театром Наций в Петровском переулке из рук уличных фотографов спасли двух ушастых сов, которые занесены в Красную книгу Москвы. Об этом 21 ноября сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.

Чтобы владеть такими совами, нужно иметь соответствующие документы. Предоставить их уличные фотографы не смогли.