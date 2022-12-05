Глава МЧС России Куренков назвал причину обрушения жилого дома в Нижневартовске

Фото: Пресс-служба Совфеда

Разгерметизация газового баллона стала причиной взрыва в пятиэтажном жилом доме в Нижневартовске. Об этом в понедельник, 5 декабря, сообщил глава МЧС РФ Александр Куренков.

— Баллон был разгерметизирован, и произошел взрыв, — сказал он, передают «Известия».

Глава МЧС добавил, что, по словам одной из жительниц дома, она чувствовала запах газа.

— Накануне женщина обратилась к соседу из-за запаха газа, — сказал Куренков, уточнив, что дом не был газифицирован.

Он назвал эту информацию предварительной, напомнив, что ведется следствие.

Пострадавшим при обрушении дома в Нижневартовске выделят материальную помощь. Семьи получат единовременную выплату в 100 тысяч рублей, родственникам погибших будет выплачена компенсация — один миллион рублей.

Власти Нижневартовска ввели в городе режим чрезвычайной ситуации муниципального характера после частичного обрушения пятиэтажного жилого дома.

Инцидент, повлекший введение режима ЧС, случился 4 декабря в пятиэтажном жилом доме. Там произошел взрыв бытового газа, в результате которого несколько этажей здания обрушились и погибли люди. Что известно о трагедии — в материале «Вечерней Москвы».