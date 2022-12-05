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Латвия, призывающая Киев наносить удары по российским аэродромам, провоцирует усугубление украинского конфликта, а Соединенные Штаты одобряют подобные высказывания. Такое мнение выразил экс-сотрудник Белого дома при президенте Рональде Рейгане Пол Крейг Робертс.

— Эскалация продолжается так же, как это было во Вьетнаме. Марионетка Вашингтона не озвучила бы провокационного предложения без разрешения США, — отмечает политик.

По его словам, глава Министерства иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич своим заявлением «призывает к расширению конфликта». Робертс также заявил, что провокации обострения конфликта вокруг Украины со стороны США повышает риск ядерной конфронтации, передает РИА Новости.

Недавно глава латвийского внешнеполитического ведомства сказал, что ВСУ «нужно позволить» атаковать места базирования ракет, которыми наносят удары по критической инфраструктуре Украины, и не бояться при этом эскалации.

После этого российское посольство в Риге заявило, что слова главы МИД Латвии Эдгара Ринкевича о том, чтобы позволить Украине бить по аэродромам в России являются подстрекательством к развязыванию масштабной войны.