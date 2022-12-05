Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

В США ответили на предложение Латвии наносить удары по российским аэродромам

Анастасия Колоскова
В мире
В США ответили на предложение Латвии наносить удары по российским аэродромам
Фото: shutterstock

Латвия, призывающая Киев наносить удары по российским аэродромам, провоцирует усугубление украинского конфликта, а Соединенные Штаты одобряют подобные высказывания. Такое мнение выразил экс-сотрудник Белого дома при президенте Рональде Рейгане Пол Крейг Робертс.

— Эскалация продолжается так же, как это было во Вьетнаме. Марионетка Вашингтона не озвучила бы провокационного предложения без разрешения США, — отмечает политик.

По его словам, глава Министерства иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич своим заявлением «призывает к расширению конфликта». Робертс также заявил, что провокации обострения конфликта вокруг Украины со стороны США повышает риск ядерной конфронтации, передает РИА Новости.

Недавно глава латвийского внешнеполитического ведомства сказал, что ВСУ «нужно позволить» атаковать места базирования ракет, которыми наносят удары по критической инфраструктуре Украины, и не бояться при этом эскалации.

После этого российское посольство в Риге заявило, что слова главы МИД Латвии Эдгара Ринкевича о том, чтобы позволить Украине бить по аэродромам в России являются подстрекательством к развязыванию масштабной войны.

Украина США Латвия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Хаймарсы» будут сметены «Торнадо»

Артур Зархи
Артур Зархи

Робот человеку друг. Или сервис

Александр Дудник
Александр Дудник

Герой романа — умный дом

Андрей Житинкин
Андрей Житинкин

Так притягательны Владимира огни

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Нет любви сильнее

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

На пороге большой зимы

Роман Бабанов
Роман Бабанов

Нужны свои процессоры

Все мнения
О проекте