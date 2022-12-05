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Движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии метро ввели в график

Анастасия Колоскова
Город
Движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии метро ввели в график
Фото: shutterstock

Движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии столичного метро ввели в график. Об этом в понедельник, 5 декабря, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Движение на Серпуховско-Тимирязевской линии (9) осуществляется в соответствии с графиком, — говорится в сообщении в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

До этого сообщалось, что на южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии были временно увеличены интервалы движения поездов по причине проверки инфраструктуры.

Москвичам напомнили, что пригородные поезда на Савеловском и Белорусском направлениях, а также МЦД-1 будут курсировать по измененному расписанию с 26 ноября по 28 декабря. Это связано с реконструкцией остановочного пункта Лианозово МЦД-1 и модернизацией объектов энергообеспечения.

Также для каждого второго воскресенья текущего месяца в силу вступает новое расписание электропоездов Московского транспортного узла. Большинство изменений в этом году вступит в силу с 11 декабря.

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