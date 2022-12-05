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Politico: Страны ЕС на выходных обсудили подготовку девятого пакета санкций против России

Араз Салехов
Политика
Politico: Страны ЕС на выходных обсудили подготовку девятого пакета санкций против России
Фото: shutterstock

Представители Еврокомиссии и стран Евросоюза обсудили подготовку девятого пакета санкций против России, в который может войти 180 пунктов. Об этом пишет Politico.

В частности, новый санкционный пакет может затронуть сферы технологий, финансов и медиа. В материале уточнили, что согласовать новые меры удастся «относительно быстро», сообщает ТАСС.

В понедельник, 5 декабря, начал действовать запрет Евросоюза на поставки российской нефти. Помимо этого, параллельно вступает в силу решение ЕС, стран G7 и Австралии о запрете на перевозку и страхование российской нефти стоимостью более 60 долларов и минимум на пять процентов ниже рыночной.

Напомним, что Евросоюз ввел потолок цен на российскую нефть в размере 60 долларов за баррель. По словам постоянного представителя Польши при ЕС Анджея Садося, Варшава согласилась на данный компромисс ЕС о введении потолка на российскую нефть в размерах указанной стоимости.

Эксперт Финансового университета и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил, зачем потолок цен на нефть сделали комфортным для России. По его словам, в данный момент Евросоюз озвучил не все условия потолка цен.

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