Три человека погибли при взрыве на стоянке авиационной техники под Рязанью

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На стоянке авиационной техники на аэродроме в Рязанской области произошел взрыв, в результате которого три человека погибли и еще пять получили травмы. Об этом в понедельник, 5 декабря, сообщили в экстренных службах.

— Трое погибли, пять пострадали, — приводит слова источника ТАСС.

При этом двум из пострадавших причинен тяжкий вред здоровью.

Информацию о госпитализации пятерых человек также подтвердили в Рязанской областной больнице, передает агентство.

До этого сообщалось, что утром 5 декабря взрыв в жилом доме прогремел в Ярославле, из-за чего обрушилась кровля здания. В результате инцидента пострадал один человек, который находится в реанимации в тяжелом состоянии. Позже в местной администрации сообщили, что официальная причина аварии заключается во взрыве бытового газа.

По данному факту правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

4 декабря взрыв произошел в пятиэтажном жилом доме в Нижневартовске. Там произошел взрыв бытового газа, в результате которого несколько этажей здания обрушились и погибли люди. Что известно о трагедии — в материале «Вечерней Москвы».