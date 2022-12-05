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Пострадавший при взрыве газа в Ярославле находится в реанимации

Анастасия Колоскова
Происшествия
Пострадавший при взрыве газа в Ярославле находится в реанимации
Фото: АГН Москва

Пострадавший в результате взрыве бытового газа в многоквартирном жилом доме в Ярославле находится в реанимации. Об этом в понедельник, 5 декабря, сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

— Пострадавший при взрыве доставлен в Больницу скорой помощи имени Соловьева в крайне тяжелом состоянии, находится в реанимационном отделении, — говорится в сообщении.

Врачи принимают все меры, чтобы спасти жизнь пострадавшего, уточнили на странице ведомства в социальной сети «ВКонтакте».

Утром 5 декабря в Ярославле прогремел взрыв в жилом доме, из-за чего обрушилась кровля дома. В результате инцидента пострадал один человек. Прибывшие на место происшествия сотрудники службы МЧС эвакуировали из здания 28 человек.

Позже в местной администрации сообщили, что официальная причина аварии заключается во взрыве бытового газа.

По данному факту правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

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