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Автомобильную часть Крымского моста открыли для движения

Полина Долганова
Общество
Автомобильную часть Крымского моста открыли для движения
Фото: shutterstock

Автомобильную часть Крымского моста открыли для движения транспорта. Специалисты заменили все четыре пролета, которые пострадали в результате взрыва. Об этом в понедельник, 5 декабря, сообщили в Упрдор «Тамань».

— 5 декабря в 10:50 в рамках восстановительных работ произведен перепуск транспорта на правую сторону автодорожной части Крымского моста, — цитирует сообщение РИА Новости.

Крымский мост был поврежден в результате взрыва грузового автомобиля 8 октября. Инцидент привел к частичному разрушению дорожного полотна.

8 ноября была завершена надвижка первого пролетного строения автодорожной части моста. Работы заняли порядка 12 часов.

Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что сроки ремонта Крымского моста будут соблюдены, работы идут с опережением графика. Он также отметил, что проект восстановления железнодорожной ветки почти готов.

19 ноября специалисты завершили работу по надвижке всех четырех пролетных строений автодорожной части Крымского моста.

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