Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Профессор Чумаков пояснил, почему в 2022 году выросла заболеваемость гриппом

Ирина Игнатенко
Общество
Профессор Чумаков пояснил, почему в 2022 году выросла заболеваемость гриппом
Фото: depositphotos

Заболеваемость гриппом в этом эпидсезоне может подскочить в полтора-два раза, потому что он проиграл конкуренцию коронавирсу за время пандемии. Об этом рассказал главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта доктор биологических наук, профессор Петр Чумаков.

— В течение двух лет до этого эпидемий гриппа не было совсем из-за того, что его вытеснил ковид. За это время у людей сильно снизился коллективный иммунитет, — сказал он в комментарии «360».

Эксперт добавил, что вирусы гриппа меняются каждый год. Из существующих видов ежегодно получается новая комбинация.

Чумаков добавил, что прививаться от гриппа уже поздно. Теперь, чтобы обезопасить себя от заражения, нужно реже посещать многолюдные места, носить маски.

«Вечерняя Москва» узнала у врача-иммунолога Владимира Болибока, чем опасен свиной грипп, как предотвратить заражение и может ли начаться пандемия свиного гриппа.

Здоровье Грипп Вирусы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Хаймарсы» будут сметены «Торнадо»

Артур Зархи
Артур Зархи

Робот человеку друг. Или сервис

Александр Дудник
Александр Дудник

Герой романа — умный дом

Андрей Житинкин
Андрей Житинкин

Так притягательны Владимира огни

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Нет любви сильнее

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

На пороге большой зимы

Роман Бабанов
Роман Бабанов

Нужны свои процессоры

Все мнения
О проекте