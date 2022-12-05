Завершается монтаж 20-метрового новогоднего шара на Поклонной горе

Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы

Специалисты завершают монтаж новогоднего шара на Поклонной горе, высота которого составляет 20 метров. Об этом в понедельник, 5 декабря, сообщили в Комплексе городского хозяйства столицы.

Праздничное украшение вновь установили на Кутузовском проспекте.

Работы проводились в несколько этапов: сначала рабочие смонтировали верхнюю и нижнюю части каркаса, а затем скрепили части между собой с помощью монтажного крана. В настоящее время специалисты монтируют электротехническое оборудование, которое позволит москвичам наслаждаться светомузыкальным шоу внутри конструкции.

В комплексе уточнили, что вес объекта составляет 35 тонн.

Более четырех тысяч световых декоративных конструкций украсят столицу к новогодним и рождественским праздникам. Об этом в воскресенье, 4 декабря, сообщил заместитель столичного мэра в правительстве города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. По его словам, в Москве появятся световые арки в районе Тверской улицы, огромный светомузыкальный шар на Поклонной горе, фигуры полярных медведей у Ростокинского акведука и так далее.