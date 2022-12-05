Астролог Лебеденко составила гороскоп на предстоящую неделю

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Венера и Меркурий поменяют знаки зодиака на этой неделе. Обе планеты перейдут из Стрельца в Козерог. К каким изменениям это приведет и что стоит делать на этой неделе, рассказала астролог Анна Лебеденко.

Эксперт отметила, что в понедельник надо теплее одеваться и стараться не перемерзать. Вторник отлично подойдет для наведения порядка.

В середине недели лучше беречь себя от перенапряжения, делать перерывы в работе и находить время на отдых. В четверг не стоит хвататься сразу за все дела. Стоит учесть все нюансы на пути к цели, исключить неточности.

Астролог добавила, что на выходных не стоит затевать ремонт и начинать новые дела, передает «Радио 1».

В четверг, 8 декабря, Луна станет видна полностью. Астрологи считают, что в этот магический момент пять знаков зодиака получат большой запас финансовой удачи.