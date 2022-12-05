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Для старшеклассников Москвы откроют практикумы по подготовке к ЕГЭ

Евгений Белоусов
Город
Для старшеклассников Москвы откроют практикумы по подготовке к ЕГЭ
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Одиннадцатиклассники московских школ во втором учебном полугодии смогут посещать практикумы по подготовке к ЕГЭ по необходимым для поступления в вуз предметам. Об этом в понедельник, 5 декабря, сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

— На практикумах дети будут разбирать задания ЕГЭ и смогут отработать любые проблемные темы без оценок и контрольных. Обязательным для всех будет практикум по русскому языку, — говорится в сообщении.

Завершить изучение основных предметов в полном объеме в первом учебном полугодии школьники смогут за счет эффективных методик преподавания, сокращения времени на повторение и уменьшения количества проверочных работ.

В первом полугодии школьники напишут общегородские контрольные работы в формате ЕГЭ по нужным им для поступления предметам. На основе результатов этих работ и общей информации об успеваемости каждого из учеников школы смогут рекомендовать ребятам основную или продвинутую группу для подготовки к экзаменам на практикумах, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова встретилась со столичными школьниками и обсудила новый подход к подготовке к ЕГЭ. В ходе обсуждения стороны сумели выявить наилучший способ обучения перед ЕГЭ. Так, выпускники пройдут всю школьную программу до конца Нового года, а с февраля будут учиться согласно гибкому расписанию.

Вместе с одиннадцатиклассниками пробный ЕГЭ написали недавно и их родители. Экзамен прошел в формате общегородской контрольной работы 26 ноября в Центре независимой диагностики Московского центра качества образования.

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