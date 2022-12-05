Система ПВО в Луганске сбила две украинские ракеты

Фото: Минобороны РФ

Система противовоздушной обороны (ПВО) сработала в Луганске. Об этом стало известно в понедельник, 5 декабря.

По данным корреспондента РИА Новости, система ПВО сбила минимум две ракеты в воздухе над городом.

В этот же день несколько взрывов прогремели в Одессе и Одесской области Украины. Также стало известно о взрывах в Черкасской, Запорожской, Винницкой и Кировоградской областях страны. На всей территории Украины объявлена воздушная тревога.

Российская телеведущая Юлия Барановская часто бывает в Донбассе по работе на Первом канале. Она рассказала «Вечерней Москве», как попадала под обстрелы украинских войск. По ее словам, в местах обстрелов нет никакой военной техники или базы, но Киев продолжает наносить удары буквально по мирным жителям.

21 ноября гендиректор государственной корпорации «Росатом» Алексей Лихачев заявил, что на Запорожской атомной электростанции, которая постоянно подвергается обстрелам со стороны Украины, есть риск атомной аварии.