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Канье Уэст назвал Илона Маска первым удачным межвидовым гибридом

Лейла Алиева
Общество
Канье Уэст назвал Илона Маска первым удачным межвидовым гибридом
Фото: shutterstock

Американский бизнесмен Илон Маск — искусственно выведенный межвидовый гибрид и наполовину китаец. Такое мнение выразил рэпер Канье Уэст.

— Я один считаю, что Илон может быть наполовину китайцем? Вы когда-нибудь видели его детские фото? Возьмите китайского гения и скрестите его с южноафриканской супермоделью. Получится Илон... вероятно, суммарно было создано 10-30 Илонов, и он первый удачный межвидовой гибрид, — написал Уэст на своей личной странице в социальных сетях.

В свою очередь американский миллиардер в Twitter отметил, что мнение рэпера для него является комплиментом. Сам же Уэст ответил, что задумывал свой пост, как комплимент в адрес Маска.

В пятницу, 2 ноября, Илон Маск заявил, что аккаунт Канье Уэста в Twitter снова заблокируют. Такое решение было связано с тем, что Уэст на фоне обвинений в антисемитизме рассказал о симпатии к нацистскому диктатору Адольфу Гитлеру. По словам рэпера, в каждом человеке есть что-то ценное, что он привносит в этот мир, особенно это было в Гитлере.

Специалист по маркетингу, брендингу и рекламе, член российской Ассоциации по связям с общественностью Сергей Краснов объяснил в беседе с «Вечерней Москвой», что кроется за вызывающими заявлениями Канье Уэста.

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