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Аккаунт Канье Уэста в Twitter заблокируют после его признания в симпатии к Гитлеру

Лейла Алиева
В мире
Аккаунт Канье Уэста в Twitter заблокируют после его признания в симпатии к Гитлеру
Фото: shutterstock

Аккаунт популярного рэпера Канье Уэста в Twitter снова заблокируют в связи с нарушениями правил и побуждению к насилию. Об этом заявил американский бизнесмен Илон Маск в пятницу, 2 декабря.

— Я старался изо всех сил. Несмотря на это он снова нарушил наше правило против подстрекательства к насилию. Аккаунт будет заблокирован, — написал он на своей странице в Twitter.

Такое решение было связано с тем, что Уэст на фоне обвинений в антисемитизме рассказал о симпатии к нацистскому диктатору Адольфу Гитлеру. По словам рэпера, в каждом человеке есть что-то ценное, что он привносит в этот мир, особенно, это было в Гитлере.

Впервые аккаунты, принадлежащие Канье Уэсту, оказались заблокированы сразу в нескольких социальных сетях 10 октября. Это произошло после оскорбительных высказываний рэпера в адрес еврейской общины. Так, он опубликовал в Twitter запись с призывом «атаковать евреев», прикрепив ссылку на сигнал готовности к обороне вооруженных сил США.

21 ноября Twitter восстановила аккаунт музыканта. Разблокировку связывали с покупкой платформы американским бизнесменом Илоном Маском, который пообещал сделать соцсеть максимально свободной в том, что касается выражения позиций пользователей.

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