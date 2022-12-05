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Собянин сообщил о досрочном открытии участка Калужско-Рижской линии метро

Александр Афонин
Город
Собянин сообщил о досрочном открытии участка Калужско-Рижской линии метро
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Специалисты досрочно завершили работы по проходке тоннеля на будущей Троицкой линии метро, в связи с чем движение поездов на участке Калужско-Рижской ветки будет запущено досрочно — 6 декабря. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник, 5 декабря.

— Завтра, в 5:30 утра, на два дня раньше, открываем движение на участке Калужско-Рижской линии. Пассажиры снова могут пользоваться станциями «Шаболовская», «Ленинский проспект», «Академическая» и «Профсоюзная». Закрытие было связано с проходкой тоннеля на будущей Троицкой ветке. Строители справились с работой досрочно, — сказал он.

Глава города напомнил, что на время перекрытий для удобства пассажиров были запушены компенсационные автобусы, а два трамвайных маршрута также сделали бесплатными. По окончании строительства Троицкой линии тысячи москвичей получат скоростной транспорт рядом с домом, отметил Собянин в своем Telegram-канале.

На данный момент остается закрытым участок Замоскворецкой линии метро между станциями «Автозаводская» и «Орехово». Причины перекрытия и какими маршрутами пользоваться в период ограничений — в материале «Вечерней Москвы».

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