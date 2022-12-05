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Многоэтажное здание загорелось в центре Краснодара

Лейла Алиева
Происшествия
Многоэтажное здание загорелось в центре Краснодара
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Многоэтажное здание, в котором расположены ресторан и отель, загорелось в центре Краснодара. Об этом в понедельник, 5 декабря, сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

— Поступило сообщение о пожаре по адресу: Краснодар, улица Суворова. В 18:28 по прибытии первого пожарного подразделения установлено, что произошел пожар в многоэтажном здании, — говорится в сообщении.

В настоящее время уточняется площадь пожара.

Еще один пожар произошел в понедельник, 5 декабря, в городе Заволжье Нижегородской области. В квартире жилого дома произошел хлопок газа с последующим возгоранием. Площадь пожара составила 30 квадратных метров. Из дома были эвакуированы 18 человек, включая троих детей.

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