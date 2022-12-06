Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Акция памяти воинов-сибиряков, сражавшихся в битве за Москву, пройдет 7 декабря

Юлия Курганова
Город
Акция памяти воинов-сибиряков, сражавшихся в битве за Москву, пройдет 7 декабря
Фото: Павел Волков / Вечерняя Москва

В деревне Ленино на 42-м километре Волоколамского шоссе в среду, 7 декабря, в 12:00 состоится митинг у Мемориала воинам-сибирякам, который будет приурочен к 81-й годовщине начала контрнаступления советских войск в 1941 году. Об этом сообщили в понедельник, 5 декабря, в пресс-службе Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы.

Пройдут торжественный митинг-реквием, возложение венков и цветов к Мемориалу воинам-сибирякам, прохождение роты почетного караула, возложение цветов к могиле дважды Героя Советского Союза, генерала армии Афанасия Павлантьевича Белобородова. Также будет развернута военно-полевая кухня.

— Сохранение памяти о великом подвиге воинов в годы Великой Отечественной войны — наша святая обязанность. Организуя каждый год митинг у Мемориала воинам-сибирякам, мы вспоминаем тех, кто ценой своей жизни отстоял Москву, — героев, чьи самоотверженность, храбрость и любовь к Родине должны служить примером для подрастающего поколения, — заявил руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков.

Мемориал воинам-сибирякам был открыт к 60-летию разгрома нацистов. В его создании принимали участие сибирские землячества. На территории мемориала захоронен дважды Герой СССР Афанасий Белобородов. Под его командованием 9-я гвардейская стрелковая дивизия 11 декабря 1941 года остановила немецких захватчиков в Истре и освободила город от фашистов. В этом месте погибла большая часть дивизии, и именно здесь военачальник завещал себя похоронить.

5 декабря в Москве состоялась мемориально-патронатная акция у памятника народным ополченцам столицы. Мероприятие приурочено к 81-й годовщине контрнаступления под Москвой и Дню Героев Отечества.

Солдаты Мемориалы Великая Отечественная война
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Хаймарсы» будут сметены «Торнадо»

Артур Зархи
Артур Зархи

Робот человеку друг. Или сервис

Александр Дудник
Александр Дудник

Герой романа — умный дом

Андрей Житинкин
Андрей Житинкин

Так притягательны Владимира огни

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Нет любви сильнее

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

На пороге большой зимы

Роман Бабанов
Роман Бабанов

Нужны свои процессоры

Все мнения
О проекте