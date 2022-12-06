Акция памяти воинов-сибиряков, сражавшихся в битве за Москву, пройдет 7 декабря

Фото: Павел Волков / Вечерняя Москва

В деревне Ленино на 42-м километре Волоколамского шоссе в среду, 7 декабря, в 12:00 состоится митинг у Мемориала воинам-сибирякам, который будет приурочен к 81-й годовщине начала контрнаступления советских войск в 1941 году. Об этом сообщили в понедельник, 5 декабря, в пресс-службе Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы.

Пройдут торжественный митинг-реквием, возложение венков и цветов к Мемориалу воинам-сибирякам, прохождение роты почетного караула, возложение цветов к могиле дважды Героя Советского Союза, генерала армии Афанасия Павлантьевича Белобородова. Также будет развернута военно-полевая кухня.

— Сохранение памяти о великом подвиге воинов в годы Великой Отечественной войны — наша святая обязанность. Организуя каждый год митинг у Мемориала воинам-сибирякам, мы вспоминаем тех, кто ценой своей жизни отстоял Москву, — героев, чьи самоотверженность, храбрость и любовь к Родине должны служить примером для подрастающего поколения, — заявил руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков.

Мемориал воинам-сибирякам был открыт к 60-летию разгрома нацистов. В его создании принимали участие сибирские землячества. На территории мемориала захоронен дважды Герой СССР Афанасий Белобородов. Под его командованием 9-я гвардейская стрелковая дивизия 11 декабря 1941 года остановила немецких захватчиков в Истре и освободила город от фашистов. В этом месте погибла большая часть дивизии, и именно здесь военачальник завещал себя похоронить.

5 декабря в Москве состоялась мемориально-патронатная акция у памятника народным ополченцам столицы. Мероприятие приурочено к 81-й годовщине контрнаступления под Москвой и Дню Героев Отечества.