Пять человек, включая троих детей, отравились угарным газом в Калуге

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Пять человек отравились угарным газом в Калуге. Инцидент произошел поздно вечером в понедельник, 5 декабря.

Уточняется, что среди пострадавших есть три ребенка. Все были эвакуированы.

Других подробностей происшествия пока не поступало, сообщил источник РЕН ТВ.

3 декабря тела троих мужчин нашли в гараже на востоке столицы. По предварительный версии СК России по Москве, мужчины 1972, 1976 и 1981 годов рождения отравились угарным газом.

Недавно произошел похожий случай. Тело мужчины без признаков насильственной смерти было обнаружено в подъезде дома в Зеленограде в конце октября.