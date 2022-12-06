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Пять человек, включая троих детей, отравились угарным газом в Калуге

Юлия Курганова
Происшествия
Пять человек, включая троих детей, отравились угарным газом в Калуге
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Пять человек отравились угарным газом в Калуге. Инцидент произошел поздно вечером в понедельник, 5 декабря.

Уточняется, что среди пострадавших есть три ребенка. Все были эвакуированы.

Других подробностей происшествия пока не поступало, сообщил источник РЕН ТВ.

3 декабря тела троих мужчин нашли в гараже на востоке столицы. По предварительный версии СК России по Москве, мужчины 1972, 1976 и 1981 годов рождения отравились угарным газом.

Недавно произошел похожий случай. Тело мужчины без признаков насильственной смерти было обнаружено в подъезде дома в Зеленограде в конце октября.

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