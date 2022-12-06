Белый дом прокомментировал реакцию России на введение потолка цен на нефть

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Администрация Соединенных Штатов не удивлена реакцией российских властей на введение предельной цены на закупку нефти из РФ. Об этом сообщила в понедельник, 5 декабря, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

— Что касается ответа России, то мы не удивлены такой реакции. Наша задача состоит в том, чтобы обеспечить поток российской нефти на мировой рынок, — заявила она в ходе брифинга, отвечая на вопрос о том, как Белый дом оценивает реакцию РФ на этот шаг.

По словам пресс-секретаря, в правительстве США считают, что установленный странами G7 и Австралией потолок цен на уровне 60 долларов за баррель является достаточным, чтобы Россия продолжила экспортировать нефть в другие страны. При этом она добавила, что эта предельная цена может быть скорректирована, чтобы сильнее ограничить получаемые Москвой доходы от продажи данного ресурса, передает РИА Новости.

5 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия уже готовит ответные меры на ограничение западными странами цены на российскую нефть. Он отметил, что подобные решения Запада приведут к дестабилизации энергетического рынка.

С 5 декабря начало действовать эмбарго Евросоюза на поставки танкерами нефти из России, параллельно вступило в силу решение Европейского союза, стран G7 и Австралии о запрете на перевозку и страхование российской нефти стоимостью более 60 долларов и минимум на пять процентов ниже рыночной.