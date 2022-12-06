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Yonhap: В КНДР приказали военным открыть артогонь в сторону моря после действий Сеула

Юлия Курганова
В мире
Yonhap: В КНДР приказали военным открыть артогонь в сторону моря после действий Сеула
Фото: shutterstock

Генеральный штаб Корейской народной армии КНДР отдал приказ открыть артиллерийский огонь в сторону моря в ответ на действия южнокорейских военных. Об этом во вторник, 6 декабря, сообщило агентство Yonhap.

Отмечается, что вооруженные силы Южной Кореи проявили активность около границы, передает ТАСС.

Целью КНДР является построить самые мощные в мире стратегические ядерные силы для защиты суверенитета народа и государства. Об этом сообщил северокорейский лидер Ким Чен Ын 27 ноября во время мероприятия по повышению военных званий руководителей и ученых из оборонной научно-исследовательской области.

Власти Северной Кореи 18 ноября осуществили запуск межконтинентальной баллистической ракеты типа «Хвасон-17». Запуском руководил Ким Чен Ын. Он подчеркнул, что если враги будут продолжать угрожать стране, то правительство будут отвечать на ядерное оружие тем же.

Южная Корея Армия КНДР
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