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Поезда на южном участке Калужско-Рижской линии запустили досрочно 6 декабря

Юлия Курганова
Город
Поезда на южном участке Калужско-Рижской линии запустили досрочно 6 декабря
Фото: АГН Москва

Во вторник, 6 декабря, запущены поезда на южном участке Калужско-Рижской линии. Строительные работы завершились раньше срока. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Отмечается, что ЦОДД постепенно начал снимать ограничения на дорогах для водителей.

— На Ленинском проспекте, проспекте 60-летия Октября, улице Профсоюзная и ближайших улицах уберем все ограждения. Восстановим все парковки, скорректируем работу светофоров, откроем съезды и закрытые участки дорог. Просим вас учитывать изменения и ориентироваться на дорожные знаки, — говорится в Telegram-канале «Дептранс.Оперативно».

5 декабря мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о досрочном открытии участка Калужско-Рижской линии метро. По его словам, специалисты досрочно завершили работы по проходке тоннеля на будущей Троицкой линии метро, в связи с чем движение поездов на участке Калужско-Рижской ветки будет запущено досрочно — 6 декабря.

На данный момент остается закрытым участок Замоскворецкой линии метро между станциями «Автозаводская» и «Орехово». Причины перекрытия и какими маршрутами пользоваться в период ограничений — в материале «Вечерней Москвы».

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