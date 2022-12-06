Ефимов: Арендаторы смогут размещать в Москве больше видов некапитальных объектов

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Правительство города расширило перечень некапитальных объектов, которые разрешено размещать арендаторам в столице. Об этом во вторник, 6 декабря, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Мы дополнили перечень некапитальных объектов, которые можно размещать на арендуемых у города участках. В него вошли бытовые городки, офисы продаж и быстровозводимые складские помещения. Устанавливать эти сооружения разрешено застройщикам, — сказал он.

Возведение новых строений будет возможно при наличии утвержденного плана строительства. После этого его необходимо согласовать с Москомархитектурой, отделом подземных сооружений ГБУ «Московский городской трест геолого-геодезических и картографических работ» и префектурой административного округа города, на территории которого предполагается размещение объекта.

Министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что складские помещения можно разместить на предоставленной под производственную деятельность территории. Исключением станут участки, где реализуется программа комплексного развития бывших промзон и неэффективно используемых территорий.

Накануне Владимир Ефимов сообщил, что Москва без торгов предоставит инвестору в аренду участок для развития спортивного кластера в Ново-Переделкине в рамках реализации МаИП. По его словам, на участке появятся различные объекты для занятий спортом.