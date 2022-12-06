Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Ефимов: Арендаторы смогут размещать в Москве больше видов некапитальных объектов

Александр Афонин
Город
Ефимов: Арендаторы смогут размещать в Москве больше видов некапитальных объектов
Фото: Пресс-служба

Правительство города расширило перечень некапитальных объектов, которые разрешено размещать арендаторам в столице. Об этом во вторник, 6 декабря, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Мы дополнили перечень некапитальных объектов, которые можно размещать на арендуемых у города участках. В него вошли бытовые городки, офисы продаж и быстровозводимые складские помещения. Устанавливать эти сооружения разрешено застройщикам, — сказал он.

Возведение новых строений будет возможно при наличии утвержденного плана строительства. После этого его необходимо согласовать с Москомархитектурой, отделом подземных сооружений ГБУ «Московский городской трест геолого-геодезических и картографических работ» и префектурой административного округа города, на территории которого предполагается размещение объекта.

Министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что складские помещения можно разместить на предоставленной под производственную деятельность территории. Исключением станут участки, где реализуется программа комплексного развития бывших промзон и неэффективно используемых территорий.

Накануне Владимир Ефимов сообщил, что Москва без торгов предоставит инвестору в аренду участок для развития спортивного кластера в Ново-Переделкине в рамках реализации МаИП. По его словам, на участке появятся различные объекты для занятий спортом.

Аренда Владимир Ефимов Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Хаймарсы» будут сметены «Торнадо»

Артур Зархи
Артур Зархи

Робот человеку друг. Или сервис

Александр Дудник
Александр Дудник

Герой романа — умный дом

Андрей Житинкин
Андрей Житинкин

Так притягательны Владимира огни

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Нет любви сильнее

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

На пороге большой зимы

Роман Бабанов
Роман Бабанов

Нужны свои процессоры

Все мнения
О проекте