Свыше 650 тысяч «квадратов» жилья по программе реновации строят на месте снесенных домов

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В столице идет возведение 651,1 тысячи квадратных метров жилья на месте ранее снесенных домов по программе реновации. Об этом во вторник, 6 декабря, сообщил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

— Сейчас строится уже 44 новых дома на месте снесенных. Квартиры в них получат более 20 тысяч жителей столицы, — отметил он.

В общей сложности в столице расселили и демонтировали 131 старый дом, вошедший в программу реновации, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Также Левкин рассказал, что свыше 12 тысяч горожан получат новые квартиры по программе реновации в районе Соколиная Гора. Как уточняется, на текущий момент для строительства выбрано шесть стартовых площадок. Одна из них располагается в границах производсвенной зоны «Кирпичные улицы». Ее площадь составляет 3,56 гектара.

Стало известно о расселении 178 домов в текущем году в рамках реализации программы реновации в Москве. Уточняется, что в новые квартиры переехали свыше 30 тысяч человек. Так, в ноябре было расселено 35 домов, а месяцем ранее — 24.