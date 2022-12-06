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Путин отметил вклад Московского зоопарка в программу сохранения редких животных

Анастасия Колоскова
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Путин отметил вклад Московского зоопарка в программу сохранения редких животных
Фото: Пресс-служба Госдумы

Президент Российской Федерации Владимир Путин объявил благодарность сотрудникам Московского зоопарка за вклад в дело сохранения популяции редких видов животных. Соответствующее распоряжение опубликовали на официальном портале правовой информации.

— За вклад в реализацию программ по сохранению популяции редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных объявить благодарность президента Российской Федерации коллективу государственного автономного учреждения Москвы «Московский государственный зоологический парк», — говорится в документе.

В октябре в столичном зоопарке родился детеныш редких мандрилов. Мандрилы — крупные обезьяны из Центральной Африки. У них яркая внешность: красный нос, вдоль которого тянутся хрящевые голубые или синие борозды. Данный вид занесен в Международную Красную книгу в категории «уязвимые». Количество мандрилов с каждым годом снижается, поэтому в зоопарках по всему миру стараются создать резервную популяцию редкого вида. В столичном зоопарке их насчитывается 12 — два самца и десять самок.

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