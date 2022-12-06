Шойгу заявил, что ВСУ в ноябре потеряли более 8,3 тысячи военных

Фото: Минобороны РФ

Украинская армия за ноябрь потеряла более 8,3 тысячи военных, пять самолетов и десять вертолетов, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу во вторник, 6 декабря.

— Потери противника за ноябрь составили более 8300 военнослужащих, пяти самолетов, 10 вертолетов, 149 танков и более 300 боевых бронированных машин, — сказал Шойгу в ходе селекторного совещания в МО.

Он подчеркнул, что ВС России за ноябрь нанесли значительный урон живой силе и технике украинской армии на Луганско-Донецком и Южно-Донецком направлениях.

До этого о потерях ВСУ заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, ВСУ за время спецоперации потеряли около 100 тысяч человек убитыми. Заявление европейского политика было опубликовано на ее странице в соцсети Twitter, однако позже видеоролик удалили.

Затем представитель ЕК Дана Спинант подтвердила удаление Европейской комиссией заявления фон дер Ляйен. По ее словам, при оформлении речи была допущена «неточность». Ее составление основывалось на данных из внешних источников.