Адвокат Антонова перечислила пять нюансов наследного права

Фото: Пресс-служба Госдумы

Управляющий партнер коллегии адвокатов Екатерина Антонова перечислила пять важных нюансов наследного права, о которых стоит знать каждому.

Так, карточкой покойного нельзя расплачиваться до вступления в наследство, а это происходит не раньше шести месяцев после даты смерти. Деньги, лежащие на привязанных к картам счетам, — часть наследственной массы, распоряжаться ими до вступления в наследство запрещено.

Эксперт отметила, что до вскрытия завещания никто не может считать себя единственным наследником. Даже если нет никаких оснований полагать, что деньги и имущество покойного отойдут кому-то еще, распоряжаться ими как собственными с момента смерти нельзя. При этом платить квартплату за покойного, имущественные налоги, защищать его имущество от краж — можно и нужно.

Стоит учесть, что человек, живший вместе с покойным на момент кончины, сразу же считается фактически вступившим в наследство. Аналогичное правило действует при долевом совладении имущества с покойным.

Антонова напомнила, что попытка распорядиться имуществом покойного до момента вступления в наследство — уголовно наказуемое деяние, передает aif.ru.

Налоговый имущественный вычет полагается при строительстве, продаже и покупке недвижимости, а также при погашении ипотеки. Кому доступны такие услуги и как их получить — в материале «Вечерней Москвы».