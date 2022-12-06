Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Адвокат Антонова перечислила пять нюансов наследного права

Ирина Игнатенко
Общество
Адвокат Антонова перечислила пять нюансов наследного права
Фото: Пресс-служба Госдумы

Управляющий партнер коллегии адвокатов Екатерина Антонова перечислила пять важных нюансов наследного права, о которых стоит знать каждому.

Так, карточкой покойного нельзя расплачиваться до вступления в наследство, а это происходит не раньше шести месяцев после даты смерти. Деньги, лежащие на привязанных к картам счетам, — часть наследственной массы, распоряжаться ими до вступления в наследство запрещено.

Эксперт отметила, что до вскрытия завещания никто не может считать себя единственным наследником. Даже если нет никаких оснований полагать, что деньги и имущество покойного отойдут кому-то еще, распоряжаться ими как собственными с момента смерти нельзя. При этом платить квартплату за покойного, имущественные налоги, защищать его имущество от краж — можно и нужно.

Стоит учесть, что человек, живший вместе с покойным на момент кончины, сразу же считается фактически вступившим в наследство. Аналогичное правило действует при долевом совладении имущества с покойным.

Антонова напомнила, что попытка распорядиться имуществом покойного до момента вступления в наследство — уголовно наказуемое деяние, передает aif.ru.

Налоговый имущественный вычет полагается при строительстве, продаже и покупке недвижимости, а также при погашении ипотеки. Кому доступны такие услуги и как их получить — в материале «Вечерней Москвы».

Законы Наследство Адвокаты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кормилицы

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Призванная на служение

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Победить безразличие

Алексей Бирюков
Алексей Бирюков

Любимые места Антона Чехова

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

На пороге большой зимы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Хаймарсы» будут сметены «Торнадо»

Артур Зархи
Артур Зархи

Робот человеку друг. Или сервис

Все мнения
О проекте