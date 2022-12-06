Тела еще двух человек извлекли из-под завалов дома в Нижневартовске

Фото: Telegram / Дмитрий Кощенко

Тела еще двух человек извлекли из-под завалов в Нижневартовске, где произошел взрыв газа, в общей сложности жертвами трагедии стали восемь человек. Об этом во вторник, 6 декабря, сообщил мэр города Дмитрий Кощенко.

— Из-под завалов дома N6А на улице Мира извлекли еще двоих человек. На этот час официально признаны погибшими в результате воскресной трагедии восемь человек, — написал глава города в своем Telegram-канале.

До этого спасатели извлекли тела двух мужчин и ребенка из-под завалов частично обрушившегося после взрыва газа дома в Нижневартовске, а после — тело еще одного человека.

Директор департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа Алексей Добровольский рассказал о состоянии жителей Нижневартовска, пострадавших при взрыве в пятиэтажном жилом доме. Он отметил, что двоих наблюдается положительная динамика. Еще двое, получившие сильные ожоги, остаются в крайне тяжелом состоянии.

Инцидент, который повлек введение режима ЧС, случился 4 декабря в пятиэтажном жилом доме. Там произошел взрыв бытового газа, в результате которого несколько этажей здания обрушились и погибли люди. Что известно о трагедии — в материале «Вечерней Москвы».