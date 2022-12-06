Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Тела еще двух человек извлекли из-под завалов дома в Нижневартовске

Анастасия Колоскова
Происшествия
Тела еще двух человек извлекли из-под завалов дома в Нижневартовске
Фото: Telegram / Дмитрий Кощенко

Тела еще двух человек извлекли из-под завалов в Нижневартовске, где произошел взрыв газа, в общей сложности жертвами трагедии стали восемь человек. Об этом во вторник, 6 декабря, сообщил мэр города Дмитрий Кощенко.

— Из-под завалов дома N6А на улице Мира извлекли еще двоих человек. На этот час официально признаны погибшими в результате воскресной трагедии восемь человек, — написал глава города в своем Telegram-канале.

До этого спасатели извлекли тела двух мужчин и ребенка из-под завалов частично обрушившегося после взрыва газа дома в Нижневартовске, а после — тело еще одного человека.

Директор департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа Алексей Добровольский рассказал о состоянии жителей Нижневартовска, пострадавших при взрыве в пятиэтажном жилом доме. Он отметил, что двоих наблюдается положительная динамика. Еще двое, получившие сильные ожоги, остаются в крайне тяжелом состоянии.

Инцидент, который повлек введение режима ЧС, случился 4 декабря в пятиэтажном жилом доме. Там произошел взрыв бытового газа, в результате которого несколько этажей здания обрушились и погибли люди. Что известно о трагедии — в материале «Вечерней Москвы».

Нижневартовск Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) число жертв
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кормилицы

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Призванная на служение

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Победить безразличие

Алексей Бирюков
Алексей Бирюков

Любимые места Антона Чехова

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

На пороге большой зимы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Хаймарсы» будут сметены «Торнадо»

Артур Зархи
Артур Зархи

Робот человеку друг. Или сервис

Все мнения
О проекте