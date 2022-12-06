Пушилин анонсировал обмен военнопленными с Украиной 6 декабря

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Россия займется проведением нового обмена военнопленными с Украиной по формуле 60 на 60. Об этом во вторник, 6 декабря, сообщил временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

— Сегодня проходит очередной обмен с Киевом по формуле 60 на 60, — написал глава республики в своем Telegram-канале.

До этого обмен военнопленными проходил 1 декабря по формуле 50 на 50. Министерство обороны России опубликовало видео с вызволенными из украинского плена 50 солдатами. Освобожденный из плена солдат поблагодарил руководство за работу по освобождению его самого и товарищей.

В субботу, 26 ноября, российская сторона при обмене военнопленными с Украиной вернула девять военнослужащих. В соответствующем материале оборонного ведомства говорится, что по итогам переговоров с подконтрольной украинскому правительству территории были возвращены девять российских бойцов, «которым в плену грозила смертельная опасность».

Также обмен военнопленными в формате 50 на 50 произошел в четверг, 24 ноября. По словам Пушилина, в тот день украинской стороне были переданы в основном бойцы ВСУ.