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Депутат Бессараб оценила возможность выплаты 13-й пенсии

Ирина Игнатенко
Общество
Депутат Бессараб оценила возможность выплаты 13-й пенсии
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Выплата тринадцатой пенсии в России невозможна, у страны нет дополнительных средств, которые можно было бы пустить на такую инициативу, а ее авторы не просчитали предложение должным образом. Такое мнение высказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов от «Единой России» Светлана Бессараб.

Депутат отметила, что в некоторых организациях выплачивается тринадцатая зарплата по результатам финансово-экономической деятельности, когда результат превосходит ожидания и планы на год. При этом непонятно, откуда планируется взять средства на тринадцатую пенсию. Таким образом инициатива не была просчитана должным образом.

Бессараб напомнила, что в 2022 году по поручению президента страховые, социальные и военные пенсии были увеличены. Страховые пенсии по старости для неработающих пенсионеров выросли практически на 20 процентов, передает НСН.

Ранее сообщалось, что депутаты фракции «Справедливая Россия - За правду» внесли во вторник в Госдуму законопроект, которым предлагается ввести с декабря этого года ежегодную выплату дополнительной пенсии по старости, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

О сути новой инициативы и вероятности ее принятия читайте в материале «Вечерней Москвы».

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