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«Новый год отменяется»: астролог предупредила о приближающихся бедах

Евгений Белоусов
Общество
«Новый год отменяется»: астролог предупредила о приближающихся бедах
Фото: shutterstock

До Нового года осталось меньше месяца, однако не следует беззаботно предаваться подготовке к празднику. Астролог Мария Лонг предупредила о Ретроградом Меркурии с 1 по 8 января, который принесет множество бед.

— Новый год отменяется в широком его понимании. Лучше поберечь себя в период Ретроградного Меркурия и отказаться от массовых гуляний. Поведите время дома, с семьей, в спокойствии, — заявила она.

Лонг утверждает, что в этот период на мир обрушится масса разнообразных ЧП, а потому следует быть предельно осторожными, передает Teleprogramma.pro.

До этого рунолог Игорь Вечерский рассказал, каким знакам Зодиака повезет в первый месяц зимы. Так, удачно завершится год для Близнецов, Дев и Козерогов. Их ожидает успех в различной деятельности, но придется набраться терпения.

Человеку всегда хочется узнать, что его ждет в будущем, и в этом может помочь астрология. Что принесет 2023 год Кролика загадочным Ракам, «Вечерней Москве» рассказала таролог и ясновидящая Галина Янко.

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