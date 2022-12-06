«Новый год отменяется»: астролог предупредила о приближающихся бедах

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До Нового года осталось меньше месяца, однако не следует беззаботно предаваться подготовке к празднику. Астролог Мария Лонг предупредила о Ретроградом Меркурии с 1 по 8 января, который принесет множество бед.

— Новый год отменяется в широком его понимании. Лучше поберечь себя в период Ретроградного Меркурия и отказаться от массовых гуляний. Поведите время дома, с семьей, в спокойствии, — заявила она.

Лонг утверждает, что в этот период на мир обрушится масса разнообразных ЧП, а потому следует быть предельно осторожными, передает Teleprogramma.pro.

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