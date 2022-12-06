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Турецкие депутаты подрались в ходе переговоров по бюджету

Евгений Жуков
В мире
Турецкие депутаты подрались в ходе переговоров по бюджету
Фото: Pixabay

В турецком парламенте произошла драка между депутатами в ходе бюджетных обсуждений.

Так, на второй день переговоров по вопросам бюджета в генеральной ассамблее парламента «возникла напряженность». В результате этого словесная перепалка между политиками переросла в настоящий конфликт с рукоприкладством, что и попало на видео.

Видео: Telegram / РИА Новости

Парламентарий Хусейн Орс, являющийся членом партии Iyi («Хорошая партия» — прим. «ВМ»), был госпитализирован с травмой головы, полученной во время драки. В свою очередь вице-спикер парламента Хайдар Акар после данного инцидента прервал заседание на 10 минут, передает «Sputnik Турция».

Недавно во время концерта в Санкт-Петербурге у 60-летнего шансонье Григория Лепса произошел нервный срыв. Певец прервал выступление, швырнул микрофон и удалился со сцены.

После этого он отправился в одно из заведений Северной столицы, чтобы отдохнуть. Однако один из постояльцев бара попросил певца сделать совместный снимок, на что Лепс ответил резким отказом.

В результате перепалка переросла в рукоприкладство. В отношении звезды возбудили уголовное дело.

У Лепса наблюдается серьезное психическое нарушение, которое заставило его пристраститься к алкоголю. Так прокомментировал недавнюю выходку народного артиста нарколог Дмитрий Сорокин.

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