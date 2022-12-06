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США более чем в два раза нарастили импорт из России в октябре

Евгений Жуков
Экономика
США более чем в два раза нарастили импорт из России в октябре
Фото: shutterstock

Соединенные Штаты в октябре вдвое нарастили импорт из Российской Федерации по сравнению с сентябрем. Об этом свидетельствуют данные американского бюро статистики во вторник, 6 декабря.

Согласно обнародованной статистике, импорт вырос до 732 миллионов долларов, что стало самым высоким показателем за последние пять месяцев. В сентябре объем поставок российских товаров в США составил порядка 332 миллионов, а в мае — 1,126 миллиарда долларов.

В свою очередь экспорт американских товаров в Россию в октябре сократился по сравнению с сентябрем с 90,4 до 80,1 миллиона долларов, передает РИА Новости.

До этого главный экономист Госдепартамента США Эмили Бланшар заявила о прогнозах Вашингтона, что ситуация в российской экономике в ближайшее время будет «невероятно устойчивой, мрачной и стабильной».

Бланшар уверена в том, что, по «самым оптимистичным прогнозам», экономика Российской Федерации к 2030 году будет по меньшей мере на 20 процентов слабее, чем если бы Москва не начала специальную военную операцию на Украине.

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