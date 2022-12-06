Баталина: В России сокращается разрыв в зарплате мужчин и женщин

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Разрыв в заработной плате мужчин и женщин сокращается в России, но по-прежнему остается на высоком уровне: он составляет 28 процентов. Об этом во вторник, 6 декабря, сообщила первый заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина.

— Сохраняются и барьеры в женской занятости, когда женщины владеют профессиональными навыками наравне с мужчинами, но не получают достаточного продвижения, — рассказала она.

Представитель ведомства добавила, что в рамках совета Евразийского женского форума развиваются, в том числе, различные программы развития женского лидерства, включая образовательные проекты. Кроме того, в России традиционно высокая доля женщин-предпринимательниц — порядка 40 процентов, передает слова Баталиной РИА Новости.

6 декабря депутаты Госдумы внесли законопроект об упразднении списка работ и профессий, для которых ограничивается применение труда женщин. Решение принято из-за дискриминационного характера статьи, запрещающей женщинам трудоспособного возраста получать больший доход.

До этого итоги исследования сервиса SuperJob показали, что российские женщины все реже соглашаются с тем, что зарплаты у специалистов мужского пола должны быть выше.