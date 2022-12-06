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Короля Карла III второй раз за месяц закидали яйцами во время прогулки

Евгений Жуков
В мире
Короля Карла III второй раз за месяц закидали яйцами во время прогулки
Фото: flickr/number10gov

Короля Великобритании Карла III снова закидали яйцами во время общения с людьми. Об этом во вторник, 6 декабря, сообщил Sky News, ссылаясь на местные правоохранительные органы.

Второе за месяц нападение на монарха произошло в городе Лутон, графство Бедфордшир. Сотрудники местной полиции задержали злоумышленника, которым оказался 20-летний юноша.

По сведениям СМИ, нападение произошло в тот момент, когда Карл III общался с горожанами. Из-за случившегося мероприятие на время пришлось остановить, однако позже Карл III снова вышел к приветствовавшим его британцам.

9 ноября стало известно, что во время торжественной церемонии открытия памятника Елизавете II неизвестный мужчина из толпы бросил куриные яйца в королевскую семью. При этом злоумышленник кричал: «Британия была построена на крови рабов».

Позже злоумышленнику, которым оказался 23-летний студент Патрик Телвелл, хотели запретить носить яйца в общественных местах. Однако вскоре молодому человеку изменили последнее условие для освобождения под залог, чтобы он мог свободно ходить в магазин за продуктами.

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