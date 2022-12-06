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Курский губернатор Старовойт сообщил о создании народной дружины «Патриот»

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Курский губернатор Старовойт сообщил о создании народной дружины «Патриот»
Фото: adm.rkursk.ru

Глава Курской области Роман Старовойт во вторник, 6 декабря, пригласил жителей региона вступать в добровольческую дружину «Патриот», в которой после специальной подготовки бойцы будут помогать военнослужащим охранять государственные границы.

— Приглашаем всех желающих присоединяться. Мы не пропустим врага и защитим родной край. За нами Курская область и вся Россия! — написал Старовойт в своем Telegram-канале.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в регионе появятся отряды территориальной обороны или самообороны. В общей сложности будет сформировано несколько батальонов из тех людей, кто по состоянию здоровья или в рамках возраста не может быть призван в ряды ВС РФ, «но имеет боевой опыт и большое желание».

Сопредседатель Российского союза боевых искусств и зампредседателя правительства Юрий Трутнев рассказал, что в зону СВО на Украине отправятся порядка ста спортсменов. Среди них — мастера спорта международного класса, заслуженные мастера спорта.

После соревнований добровольцы отправятся на боевую подготовку, а затем в зону СВО. Боевое слаживание новобранцев проведут в специальном центре города Гудермеса.

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