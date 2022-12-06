В Эстонии заявили о возможных отключениях электроэнергии при сильных морозах

Фото: depositphotos

В Эстонии придется временно отключать подачу электроэнергии при сильных морозах. Об этом заявила премьер-министр страны Кая Каллас в эфире радиостанции Raadio 4 во вторник, 6 декабря.

— Если наступят холода, то может сложиться ситуация, когда наше потребление превысит производство электроэнергии, так как в регионе Северных стран и стран Балтии сейчас меньше электричества, чем было раньше, — пояснила она.

В связи с этим может произойти рост цен на электроэнергию, более того — ее просто не хватит. Каллас в связи с этим призвала граждан снизить потребление электричества в пиковое время.

До этого стало известно, что счета европейцев за электроэнергию достигли рекордных значений. Средняя цена на газ в ЕС и Великобритании в октябре составила почти 18 евроцентов за киловатт-час.

6 декабря гендиректор украинской энергопоставляющей компании YASNO Сергей Коваленко заявил, что периодические отключения электричества на Украине продлятся минимум до марта 2023 года. Он также добавил, что практика отключения электричества до конца марта является позитивным «базовым сценарием».