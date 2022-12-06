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Украинцев предупредили, что отключения света продлятся минимум до марта

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Украинцев предупредили, что отключения света продлятся минимум до марта
Фото: shutterstock

Периодические отключения электричества на Украине продлятся минимум до марта 2023 года. Об этом во вторник, 6 декабря, сообщил гендиректор украинской энергопоставляющей компании YASNO, входящей в энергохолдинг ДТЭК, Сергей Коваленко.

— Есть много вопросов, когда мы вообще откажемся от графиков и когда будет у нас 100 процентов свет, — заявил Коваленко.

Он также добавил, что практика отключения электричества до конца марта является позитивным «базовым сценарием», если украинское население «проживет зиму и начало весны в стабилизационных графиках», передает ТАСС.

До этого экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива заявил, что в результате ракетных ударов со стороны России 5 декабря была поражена мощнейшая электростанция Киевской области — Трипольская тепловая электрическая станция.

Он отметил, что предприятие поставляло электроэнергию в Киевскую, Житомирскую и Черкасскую области. По словам Кивы, причиненный предприятию ущерб и возможность его восстановления оценивают специалисты.

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