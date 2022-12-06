Роналду не попал в стартовый состав Португалии на крупном турнире впервые с 2008 года

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Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду остался вне стартового состава на матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу в Катаре против команды Швейцарии. Об этом сообщается на странице португальской команды в Twitter во вторник, 6 декабря.

Вместо Роналду на поле появится 21-летний форвард «Бенфики» Гонсалу Рамуш. До этого Роналду начинал все три матча в стартовом составе.

На его счету в рамках данного турнира один гол с пенальти в матче первого тура группового этапа против команды Ганы. По данным статистической службы Opta, Роналду впервые с 2008 года начинает матч сборной Португалии на крупном турнире не в стартовом составе. Таким образом, прервалась серия из 31 игры, когда нападающий выходил в основе.

До этого стало известно, что сборная Марокко обыграла команду Испании в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу в Катаре.

Победитель встречи, прошедшей на стадионе «Эдьюкейшн Сити», определился в серии послематчевых пенальти. Основное и дополнительное время матча завершилось с нулевым счетом у обеих команд.