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Правительство утвердило правила по выдаче прав для новых регионов РФ

Евгений Белоусов
Общество
Правительство утвердило правила по выдаче прав для новых регионов РФ
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Правительство России утвердило особенности предоставления госуслуг по регистрации машин и выдаче прав в новых регионах РФ. Соответствующий документ был опубликован во вторник, 6 декабря, на официальном портале правовой информации.

Действие документа распространяется, помимо прочего, на владельцев транспортных средств — граждан РФ, иностранцев и лиц без гражданства, постоянно проживавших на новых территориях в день принятия их в состав страны.

Также под постановление попали и те, кто ранее постоянно проживал на данных территориях и выехал в Россию. Выдача водительских прав для них будет проходить без экзаменов, медосвидетельствования и уплаты госпошлины.

Для этого нужно будет предоставить права ДНР, ЛНР, Украины или уполномоченных органов Запорожской и Херсонской областей. Кроме того, если прав у человека на данный момент нет, можно предоставить подтверждающий их получение документ, говорится в постановлении.

Президент России Владимир Путин заявил, что жители недавно присоединенных к России регионов должны почувствовать все преимущества жизни в стране. По его словам, необходимо всячески помогать и поддерживать новых граждан РФ, чтобы они поскорее смогли «врасти» в российскую действительность.

В конце сентября Путин подписал четыре договора о принятии Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей в состав РФ.

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