Заболеваемость гриппом и ОРВИ превышает эпидемические пороги в Москве

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в российской столице превышает эпидемические пороги среди взрослых и детей 7-14 лет, сообщается во вторник, 6 декабря, на сайте управления Роспотребнадзора по Москве.

На прошлой неделе в Москве продолжался прогнозируемый рост заболеваемости этими инфекциями во всех возрастных группах, если сравнивать с предыдущей неделей. При этом заболеваемость среди детей 0-2 лет и 3-6 лет находится ниже эпидемических порогов. Вместе с тем на последней неделе эксперты Роспотребнадзора отметили, что на последней неделе снизилась интенсивность эпидпроцесса и темпов роста заболеваемости ОРВИ и гриппом.

По информации лабораторного мониторинга, среди циркулирующих респираторных вирусов увеличилась доля вирусов гриппа А-2009 (так называемый «свиной грипп»).

Для проведения вакцинации в столице задействованы прививочные кабинеты во всех медицинских организациях департамента здравоохранения, которые оказывают первичную медико-санитарную помощь как взрослым, так и детям. Об этом говорится на сайте столичного Роспотребнадзора.

Накануне заведующий лабораторией молекулярной биотехнологии центра Максим Шмаров рассказал, что разработанная специалистами Центра Гамалеи вакцина против разных штаммов гриппа будет назальной.