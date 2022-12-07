Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Заболеваемость гриппом и ОРВИ превышает эпидемические пороги в Москве

Егор Провоторов
Общество
Заболеваемость гриппом и ОРВИ превышает эпидемические пороги в Москве
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в российской столице превышает эпидемические пороги среди взрослых и детей 7-14 лет, сообщается во вторник, 6 декабря, на сайте управления Роспотребнадзора по Москве.

На прошлой неделе в Москве продолжался прогнозируемый рост заболеваемости этими инфекциями во всех возрастных группах, если сравнивать с предыдущей неделей. При этом заболеваемость среди детей 0-2 лет и 3-6 лет находится ниже эпидемических порогов. Вместе с тем на последней неделе эксперты Роспотребнадзора отметили, что на последней неделе снизилась интенсивность эпидпроцесса и темпов роста заболеваемости ОРВИ и гриппом.

По информации лабораторного мониторинга, среди циркулирующих респираторных вирусов увеличилась доля вирусов гриппа А-2009 (так называемый «свиной грипп»).

Для проведения вакцинации в столице задействованы прививочные кабинеты во всех медицинских организациях департамента здравоохранения, которые оказывают первичную медико-санитарную помощь как взрослым, так и детям. Об этом говорится на сайте столичного Роспотребнадзора.

Накануне заведующий лабораторией молекулярной биотехнологии центра Максим Шмаров рассказал, что разработанная специалистами Центра Гамалеи вакцина против разных штаммов гриппа будет назальной.

Здоровье Роспотребнадзор Москва Грипп
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кормилицы

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Призванная на служение

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Победить безразличие

Алексей Бирюков
Алексей Бирюков

Любимые места Антона Чехова

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

На пороге большой зимы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Хаймарсы» будут сметены «Торнадо»

Артур Зархи
Артур Зархи

Робот человеку друг. Или сервис

Все мнения
О проекте