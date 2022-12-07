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Путин наградил депутата парламента ДНР Пирогову орденом Мужества посмертно

Анастасия Колоскова
Общество
Путин наградил депутата парламента ДНР Пирогову орденом Мужества посмертно
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин наградил посмертно орденом Мужества погибшую при обстреле Донецка украинскими войсками депутата парламента Донецкой народной республики (ДНР) и волонтера Марию Пирогову. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации в среду, 7 декабря.

— За самоотверженность и мужество, проявленные при исполнении служебного долга, наградить орденом Мужества Пирогову Марию Владимировну, депутата Народного совета Донецкой народной республики — парламента Донецкой народной республики, волонтера (посмертно), — говорится в документе.

Мария Пирогова погибла при обстреле Донецка украинскими войсками во вторник, 6 декабря. Факт смерти парламентария подтвердили в Народной милиции ДНР. Всего, по данным мэра Донецка Алексея Кулемзина, при последнем обстреле города погибли шесть человек.

5 декабря Владимир Путин вручил награду «Волонтер года» Владимиру Тараненко, который вместе с командой эвакуировал более 30 тысяч жителей ДНР и доставлял гуманитарные грузы.

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