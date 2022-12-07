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Военный эксперт Подберезкин: США обеспечивают ВСУ разведданными

Илья Ашуров
Георгий Соланович

Сюжеты: 

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Военный эксперт Подберезкин: США обеспечивают ВСУ разведданными
Фото: gur.gov.ua

Соединенные Штаты не только поддерживают Украину политически и экономически, но и способствуют ее военному потенциалу. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» заявил директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин.

По его словам, Вашингтон поставляет Киеву вооружение, отправляет на Украину консультантов НАТО, а также передает ВСУ разведданные и «наводки» на российские объекты.

— Пожалуй, самое главное из перечисленного — обеспечение ВСУ разведданными, которые зачастую содержат сведения о расположении российских войск. Контрбатарейные американские радиолокационные средства определяют нахождение артиллерийского орудия на дальности до 80 километров, — подчеркнул эксперт в беседе с «ВМ».

Когда американский госсекретарь Энтони Блинкен говорит, что США не содействуют нанесению ударов по России, он просто врет, добавил Подберезкин.

Недавно секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов попросил предоставить Киеву ракеты дальностью действия свыше 800 километров.

После этого координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США не передают Украине оружие с большей дальностью поражения, чтобы не провоцировать дальнейшую эскалацию конфликта.

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