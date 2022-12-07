Хуснуллин обозначил сроки открытия обеих полос авточасти Крымского моста

Фото: пресс-служба Госдумы

Основные ремонтные работы на автодорожной части Крымского моста планируется завершить в марте 2023 года, после этого по обеим полосам откроется движение. Об этом в среду, 7 декабря, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

— Дал поручение увеличить количество досмотровых комплексов, чтобы водители меньше времени проводили в ожидании разрешения на проезд, — написал Хуснуллин в своем Telegram-канале.

5 декабря президент России Владимир Путин посетил Крымский мост и поговорил со строителями. Он прибыл к сооружению за рулем автомобиля и проехал по мосту, выслушав при этом доклад Марата Хуснуллина, посвященный завершению восстановительных работ.

Во время визита российский лидер заявил, что соединяющая Крым и остальную Россию сухопутная дорога необычайно важна и ценна для государства.

Крымский мост был поврежден в результате взрыва грузового автомобиля 8 октября. Инцидент привел к частичному разрушению дорожного полотна.

До этого Хуснуллин заявил, что сроки ремонта Крымского моста будут соблюдены, работы идут с опережением графика. Он также отметил, что проект восстановления железнодорожной ветки почти готов.