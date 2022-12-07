Лавров назвал условие обсуждения Россией урегулирования конфликта на Украине

Фото: МИД РФ

Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что страна готова рассмотреть предложение о прекращении конфликта на Украине, если будут учтены интересы Москвы.

— Если сейчас будет серьезное предложение о том, как остановить этот конфликт при выполнении наших абсолютно законных требований, конечно, мы будем готовы разговаривать, — цитирует министра РИА Новости.

До этого замглавы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков рассказал, что Москва готова вернуться к переговорам о гарантиях безопасности с Западом, если зарубежные страны заинтересованы в этом.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что на сегодняшний день в Кремле не видят каких-либо перспектив переговоров о конфликте на Украине.

Политолог Юрий Светов рассказал «Вечерней Москве», что завершить конфликт на Украине можно только прямыми переговорами России и США, без участия Киева. Эксперт подчеркнул, что переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена вполне возможны.